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Giriş Tarihi: 15.5.2025 23:00 Son Güncelleme: 15.5.2025 23:06

Galatasaray, Trabzonspor ve Ertuğrul Doğan PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ve Trabzonspor'un Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

AA
Galatasaray, Trabzonspor ve Ertuğrul Doğan PFDK’ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ve Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray'ın Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek şampiyon olduğu Ziraat Türkiye Kupası finalinde yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle iki kulübün de disipline gönderildiği belirtildi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bordo-mavili kulübün ayrıca kulüp sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yer alan "Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" ve "tehdidi" gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

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Galatasaray, Trabzonspor ve Ertuğrul Doğan PFDK'ye sevk edildi
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