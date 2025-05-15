Haber hattı

Bağırsağı yırtıldı, suni komaya alındı

Premier Lig'de Nottingham Forest-Leicester City mücadelesinde yürekler ağza geldi. 88. dakikada ev sahibi ekibin golcüsü Taiwo Awoniyi, takım arkadaşı Elanga'nın ortasına yetişmeye çalışırken karnını sert şekilde kale direğine çarptı. Uzun süre acı içinde kıvranan oyuncu, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından devam etmeye çalıştı ancak ağrılarının artması üzerine hastaneye gönderildi. Kontroller sonrasında bağırsaklarının yırtıldığı ortaya çıktı ve acilen ameliyata alındı. ESPN'e göre; iyileşmeyi hızlandırmak amacıyla Nijeryalı futbolcu, yapay komaya sokuldu.

Kardeş Yazıcı, G.Antep ile imzaladı

Olympiakos'ta forma giyen Yusuf Yazıcı'nın kardeşi Furkan Yazıcı, Süper Lig ekibi Gaziantep FK ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, U19 takımında gösterdiği performansla A Takım'a yükseldi. Teknik kapasitesi ve gelişime açık yapısıyla altyapıdan terfi eden Furkan, bu sözleşmeyle birlikte profesyonel kariyerine ilk adımını attı. Genç yıldız adayı, önümüzdeki sezon Gaziantep kümede kalırsa Süper Lig'de mücadele edecek. Oyuncunun menajeri ve aynı zamanda abisi Cihan Yazıcı, "Benim için tarifsiz bir onur. Başarılı olacağından şüphem yok" dedi.

Kartal: Fenerbahçe'ye gitmem!

Persepolis Teknik Direktörü İsmail Kartal, Havadar ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, bir basın mensubunun "Burada şansınız az kaldı. F.Bahçe'den teklif gelirse kabul eder misiniz? Bir gün F.Bahçe'ye döner misiniz?" sorusuna "Şu an Persepolis ile bir yıl daha mukavelem var. Böyle bir şey olsa bile Persepolis'i bırakıp Fenerbahçe'ye gitmem doğru olmaz" yanıtını verdi. Ocak ayında Persepolis'in başına geçen İsmail Kartal, İran ekibinin başında 15 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı.