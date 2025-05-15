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Giriş Tarihi: 15.5.2025 19:30 Son Güncelleme: 15.5.2025 19:31

Victor Osimhen'den Mario Jardel paylaşımı: "Onun açtığı yolda yürüdü"

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Karşılamada 2 gol kaydeden Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla toplam 35. golünü attı ve rekor kırdı. Mario Jardel’in rekorunu kıran Osimhen, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı. İşte detaylar…

Victor Osimhen’den Mario Jardel paylaşımı: Onun açtığı yolda yürüdü

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Victor Osimhen, Galatasaray formasını giydiği ilk senede sezon bitmeden gol rekoru kırdı. Başarılı santrfor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a kaydettiği iki golle birlikte Mario Jardel'in rekorunu geçerek 35 gole ulaştı. Osimhen bir sezonda Galatasaray formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu olma unvanını eline geçirdi.

Mario Jardel'in rekorunu kırmasının ardından Victor Osimhen, sosyal medyadan Brezilyalı efsane için paylaşımda bulundu.

OSIMHEN: "ONUN AÇTIĞI YOLDA YÜRÜDÜM"

Nijeryalı futbolcu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu olarak (35 gol) yeni bir rekor...

Ama önce, bu standardı 24 yıl önce belirleyen KRAL, EFSANE Mario Jardel'e saygılar. Galatasaray'da tarih yazmayı hayal eden her yabancı oyuncuya ilham veren 34 gol...

Dün o rekoru kırdım, ama bunu tek başıma yapmadım. Efsane Mario Jardel'in açtığı yolda yürüdüm.

Bize nelerin mümkün olduğunu gösterdiğin için teşekkür ederim. Bu an bana ait olabilir ama temeli sana ait."

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Victor Osimhen'den Mario Jardel paylaşımı: "Onun açtığı yolda yürüdü"
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