Victor Osimhen'den Mario Jardel paylaşımı: "Onun açtığı yolda yürüdü"

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.
Victor Osimhen, Galatasaray formasını giydiği ilk senede sezon bitmeden gol rekoru kırdı. Başarılı santrfor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a kaydettiği iki golle birlikte Mario Jardel'in rekorunu geçerek 35 gole ulaştı. Osimhen bir sezonda Galatasaray formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu olma unvanını eline geçirdi.
Mario Jardel'in rekorunu kırmasının ardından Victor Osimhen, sosyal medyadan Brezilyalı efsane için paylaşımda bulundu.
OSIMHEN: "ONUN AÇTIĞI YOLDA YÜRÜDÜM"
Nijeryalı futbolcu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu olarak (35 gol) yeni bir rekor...