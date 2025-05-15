Yabancı kuralı revize edildi

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, futbolcu uygunluğu yasasını değiştirdi. Federasyon, 18 Nisan'da yaptığı açıklamada Süper Lig'de A takım listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcunun 12'si için yaş kriteri aranmadığını, 2025-2026 sezonu için en az 2 oyuncunun 1 Ocak 2003 veya daha sonraki tarihlerde doğmuş olma zorunluluğu bulunduğunu kaydetmiş, 2026-27 sezonu için ise 14 yabancının en az 4'ünün 1 Ocak 2004 veya sonrasında doğmuş olması zorunluluğu belirtmişti. Federasyondan dün yapılan açıklamada ise 2025-2026 sezonu öncesi A takım listesine yazılmış 2003 yılı içinde doğan yabancı uyruklu futbolcular ile 1 sezondan fazla sözleşme imzalanması halinde, bu oyuncuların 2 sezon boyunca, bu kurala tabi olarak A takım listesine yazılabileceği duyuruldu. Revize edilen kuralın Trendyol 1. Lig ekipleri için de geçerli olduğu açıklandı.