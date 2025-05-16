25 milyon €’luk operasyon!

Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe, hücum hattında köklü bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, beklentileri karşılayamayan En-Nesyri ile yolları ayırmak isterken onun yerine daha dinamik ve atletik bir golcüyü kadrosuna katmayı hedefliyor. Bu doğrultuda listenin ilk sıralarında yer alan isimlerden biri Randal Kolo Muani oldu. Bu sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki Fransız forvetin bonservisi Paris Saint-Germain'de bulunuyor.

ÖNCELİĞİ İTALYA VE İNGİLTERE LİGLERİ

Fenerbahçe'nin, Kolo Muani için 25 milyon Euro'yu gözden çıkarmaya hazır olduğu öğrenildi. PSG ile olan iyi ilişkilerine güvenen yönetim, Fransız golcüyü İstanbul'a getirme konusunda kararlı. Ancak yıldız oyuncunun önceliğinin kariyerine İtalya veya İngiltere'de devam etmek olduğu gelen bilgiler arasında. Buna rağmen Fenerbahçe cephesi, hem kulüp hem de oyuncu nezdinde yakın zamanda resmi bir girişimde bulunmaya hazırlanıyor.