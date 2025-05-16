Artık Avrupa’da başarılı olmalıyız

Sarı-kırmızılılar ile üst üste iki lig şampiyonluğu yaşayan ve üçüncüsü için geri sayıma geçen Okan Buruk, teknik adam olarak G.Saray kariyerindeki tek eksik kupayı da Trabzonspor'u 3-0 yenerek Gaziantep'te kaldırdı.Buruk maç sonu açıklamalarıyla gelecek sezon takımın başında kalıp kalmayacağı tartışmalarına da noktayı koydu. Geçen sezon şampiyonluk kupasını kaldırdıklarında hedefi 25. şampiyonluk ve beşinci yıldızı takmak olarak belirlediklerinin altını çizen tecrübeli çalıştırıcı,dedi. Türkiye ligini önemsediğini ancak gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde de sonuna kadar gitmek istediklerine vurgu yapan Okan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ligde puan kaybına hiçbir zaman tahammül edemiyoruz. Bunun için de kadroyu kurarken çok fazla rotasyon yapmıyoruz. Bakıldığında geçen yıl rekor puanla şampiyon olmuştuk bu sene de ligi domine ettik ama artık bizim için Avrupa'da başarılı olmak çok önemli.