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Giriş Tarihi: 16.5.2025 10:48

Fatih Terim, Al-Riyadh maçının ardından açıkladı! Al-Shabab'ta kalacak mı?

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Shabab'ı yöneten Fatih Terim, Al-Riyadh ile oynadıkları maçın ardından takımdaki geleceğine dair soruya yanıt verdi.

Fatih Terim, Al-Riyadh maçının ardından açıkladı! Al-Shabab’ta kalacak mı?

Teknik direktörlük kariyerine Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Shabab'ta devam eden Fatih Terim, son oynanan Al-Riyadh karşılaşmasının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı, yaptığı açıklamada, "Burada çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Terim, "Tüm odağım gelecek hafta Al İttihad'a karşı oynanacak olan maçta. Sözleşmemi yenilemek için kulüple görüşmedim ve henüz bir yenileme gündemimiz yok. Sezon sonunda göreceğiz." dedi.

Diğer yandan Al-Shabab ile şu ana kadar toplamda 21 resmi maça çıkan Fatih Terim, 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

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Fatih Terim, Al-Riyadh maçının ardından açıkladı! Al-Shabab'ta kalacak mı?
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