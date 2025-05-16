Gençlerbirliği Kulübü olağan genel kurula gidiyor!

Gençlerbirliği Kulübü'nde olağan seçimli genel kurul toplantısı gerçekleştirilecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, genel kurul toplantısı, 31 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00'da Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılacak.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul, 14 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Yenimahalle Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi'nde çoğunluğa bakılmaksızın düzenlenecek.
Genel kurulda kulüp gündemine ilişkin maddeler görüşüldükten sonra kulübün yeni yönetimi seçilecek.