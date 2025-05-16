İşte en çok kupa kazanan Türk oyuncular! Rekor Emre Belözoğlu‘nda

Türk futbolunda geçmişten bu yana önemli yıldızlar yer aldı.

Ülkesinde başarı elde eden futbolcular, yurt dışında da boy gösterme şansı yakaladı. Türk futbolunun efsane isimleri, başarılı kariyerlerini kupalarla da taçlandırdı.

İşte en çok kupa kazanmış Türk futbolcular...

1- EMRE BELÖZOĞLU / 19 KUPA

2- Tugay Kerimoğlu / 18 kupa

3- Bülent Korkmaz / 18 kupa

3- Okan Buruk / 16 kupa

4- Şenol Güneş / 16 kupa

5- Hamit Altıntop / 16 kupa

6- Ahmet Ceyhan / 16 kupa

7- Turgay Semercioğlu / 15 kupa

8- Necati Özçağlayan / 15 kupa

9- Güngör Şahinkaya / 15 kupa

10- Suat Kaya / 15 kupa

11- Sabri Sarıoğlu / 15 kupa

12- Uğur Köken / 14 kupa

13- Hakan Balta / 14 kupa

14- Burak Yılmaz / 14 kupa

15- Semih Kaya / 14 kupa