İşte en çok kupa kazanan Türk oyuncular! Rekor Emre Belözoğlu‘nda

Türk futbolunda geçmişten bu yana önemli yıldızlar yer aldı.
Ülkesinde başarı elde eden futbolcular, yurt dışında da boy gösterme şansı yakaladı. Türk futbolunun efsane isimleri, başarılı kariyerlerini kupalarla da taçlandırdı.
İşte en çok kupa kazanmış Türk futbolcular...
1- EMRE BELÖZOĞLU / 19 KUPA
2- Tugay Kerimoğlu / 18 kupa
3- Bülent Korkmaz / 18 kupa
3- Okan Buruk / 16 kupa
4- Şenol Güneş / 16 kupa
5- Hamit Altıntop / 16 kupa
6- Ahmet Ceyhan / 16 kupa
7- Turgay Semercioğlu / 15 kupa
8- Necati Özçağlayan / 15 kupa
9- Güngör Şahinkaya / 15 kupa
10- Suat Kaya / 15 kupa
11- Sabri Sarıoğlu / 15 kupa
12- Uğur Köken / 14 kupa
13- Hakan Balta / 14 kupa
14- Burak Yılmaz / 14 kupa
15- Semih Kaya / 14 kupa