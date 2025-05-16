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Giriş Tarihi: 16.5.2025 21:35 Son Güncelleme: 16.5.2025 21:40

İşte en çok kupa kazanan Türk oyuncular! Rekor Emre Belözoğlu‘nda

Türk futbolunda geçmişten bu yana önemli yıldızlar yer aldı. Efsane isimler, başarılı kariyerlerini kupalarla da taçlandırdı. En çok kazananlar listesinde ise zirve 19 kupayla Emre Belözoğlu'nun olurken, Belözoğlu'nu Tugay Kerimoğlu, Bülent Korkmaz gibi isimler takip etti. İşte en çok kupa kazanan Türk futbolcular...

İşte en çok kupa kazanan Türk oyuncular! Rekor Emre Belözoğlu‘nda

Türk futbolunda geçmişten bu yana önemli yıldızlar yer aldı.

Ülkesinde başarı elde eden futbolcular, yurt dışında da boy gösterme şansı yakaladı. Türk futbolunun efsane isimleri, başarılı kariyerlerini kupalarla da taçlandırdı.

İşte en çok kupa kazanmış Türk futbolcular...

1- EMRE BELÖZOĞLU / 19 KUPA

2- Tugay Kerimoğlu / 18 kupa

3- Bülent Korkmaz / 18 kupa

3- Okan Buruk / 16 kupa

4- Şenol Güneş / 16 kupa

5- Hamit Altıntop / 16 kupa

6- Ahmet Ceyhan / 16 kupa

7- Turgay Semercioğlu / 15 kupa

8- Necati Özçağlayan / 15 kupa

9- Güngör Şahinkaya / 15 kupa

10- Suat Kaya / 15 kupa

11- Sabri Sarıoğlu / 15 kupa

12- Uğur Köken / 14 kupa

13- Hakan Balta / 14 kupa

14- Burak Yılmaz / 14 kupa

15- Semih Kaya / 14 kupa

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İşte en çok kupa kazanan Türk oyuncular! Rekor Emre Belözoğlu‘nda
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