Kayserispor, Galatasaray deplasmanında 7 sezondur kazanamıyor!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Kayserispor, Pazar günü İstanbul'da 3 puan için karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Renktaşlar, bir kez daha birbirine üstünlük kurabilmenin gayreti içerisinde olacak. İstanbul'da iki takım arasında 2016-2017 sezonunda oynanan lig maçında 2-1 üstünlük kuran Kayserispor, sonrasında oynadığı 7 maçta 2 beraberlik 5 yenilgi aldı.
Galatasaray ile Kayserispor arasında İstanbul'da oynanan maçlar ve bu maçların sonuçları ise şu şekilde:
2023/2024 Galatasaray-Kayserispor 2-1
2022/2023 Galatasaray-Kayserispor 6-0
2021/2022 Galatasaray-Kayserispor 1-1
2020/2021 Galatasaray-Kayserispor 1-1
2019/2020 Galatasaray-Kayserispor 4-1
2018/2019 Galatasaray-Kayserispor 3-1
2017/2018 Galatasaray-Kayserispor 4-1