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Giriş Tarihi: 16.5.2025 09:35

NBA play-off'larında Nuggets, Thunder karşısında seriyi 3-3'e getirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder'ı evinde 119-107 yenerek seriyi 3-3'e getirdi.

AA
NBA play-off’larında Nuggets, Thunder karşısında seriyi 3-3’e getirdi

NBA'de play-off heyecanı devam ediyor. Denver Nuggets, gece oynanan maçta Oklahoma City Thunder'ı 119-107 mağlup ederek seride durumu 3-3'e getirdi.

JOKIC'TEN 28 SAYI

Ball Arena'daki müsabakada Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic 28 sayı, 14 ribaunt, 8 asistle "double-double" yaparken takım arkadaşları Jamal Murray 25, Christian Braun ise 23 sayılık katkı verdi.

Thunder'ın yıldız oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander'ın 32 sayısı galibiyete yetmedi. Kazananın Batı Konferansı finalinde Minnesota Timberwolves ile karşılaşacağı serinin son maçı 18 Mayıs Pazar günü oynanacak.

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NBA play-off'larında Nuggets, Thunder karşısında seriyi 3-3'e getirdi
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