NBA play-off’larında Nuggets, Thunder karşısında seriyi 3-3’e getirdi

NBA'de play-off heyecanı devam ediyor. Denver Nuggets, gece oynanan maçta Oklahoma City Thunder'ı 119-107 mağlup ederek seride durumu 3-3'e getirdi.
JOKIC'TEN 28 SAYI
Ball Arena'daki müsabakada Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic 28 sayı, 14 ribaunt, 8 asistle "double-double" yaparken takım arkadaşları Jamal Murray 25, Christian Braun ise 23 sayılık katkı verdi.
Thunder'ın yıldız oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander'ın 32 sayısı galibiyete yetmedi. Kazananın Batı Konferansı finalinde Minnesota Timberwolves ile karşılaşacağı serinin son maçı 18 Mayıs Pazar günü oynanacak.