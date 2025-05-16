Şampiyonluk maçı Şansalan’ın

SÜPER Lig'de 36. hafta hakemleri açıklandı. Galatasaray'ın, Kayserispor ile berabere kalması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. İşte maçlar ve hakemleri:
YARIN
19.00 Adana Demir - Hatayspor: Ömer Faruk Turtay
PAZAR
19.00 Samsunspor - Sivasspor: Halil Umut Meler
19.00 Bodrum FK - Trabzonspor: Çağdaş Altay
19.00 Galatasaray - Kayserispor: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe - Eyüpspor: Ozan Ergün
19.00 Alanyaspor - Beşiktaş: Mehmet Türkmen
19.00 Antalyaspor - Gaziantep FK: Alper Akarsu
19.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Oğuzhan Çakır
19.00 Kasımpaşa - Başakşehir: Atilla Karaoğlan