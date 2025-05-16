Trabzonspor’dan 11 sezon sonra hüsranı yaşadı! Derbilerde galibiyet alamadı...

Bordo-mavililer tam 11 sezon sonra ilk kez bir sezonu üç İstanbul takımına karşı galibiyet alamadı. Bordomavililer; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile ligde oynadığı 6 maçta 1 kez berabere kalırken 5 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu süreçte 17 puan kaybeden Karadeniz ekibi, hanesine sadece 1 puan yazdırabildi.