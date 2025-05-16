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Giriş Tarihi: 16.5.2025 08:59

Trabzonspor'dan 11 sezon sonra hüsranı yaşadı! Derbilerde galibiyet alamadı...

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Bordo-mavili takım, ligde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Trabzonspor’dan 11 sezon sonra hüsranı yaşadı! Derbilerde galibiyet alamadı...

Bordo-mavililer tam 11 sezon sonra ilk kez bir sezonu üç İstanbul takımına karşı galibiyet alamadı. Bordomavililer; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile ligde oynadığı 6 maçta 1 kez berabere kalırken 5 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu süreçte 17 puan kaybeden Karadeniz ekibi, hanesine sadece 1 puan yazdırabildi.

Trabzonspor, en son 2013-2014 sezonunda 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle üç rakibine karşı galibiyet bulamamıştı. Fırtına, son galibiyetini 4 Kasım 2023 tarihinde Fenerbahçe deplasmanında 3-2'lik skorla elde etti.

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Trabzonspor'dan 11 sezon sonra hüsranı yaşadı! Derbilerde galibiyet alamadı...
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