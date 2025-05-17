Altınordu ve Van yarı finalde

TFF
2. Lig play-off rövanş mücadelesinde Altınordu, 1-0 mağlup ettiği Kastamonuspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak adını yarı finale yazdırdı. İki takım da karşılık ataklarından sonuç alamayınca mücadelede başladığı gibi sona erdi. Ege temsilcisi, Beyaz Grup'ta normal sezonu ikinci tamamlayan Batman Petrolspor'un rakibi oldu.
Günün diğer maçında ise ilk karşılaşması 2-2 eşitlikle sona eren Vanspor ile Aksaray Belediyespor mücadelesi nefesleri kesti. İki takım da 90 dakikanın ardından birbirlerine üstünlük sağlayamadı ve uzatmaya gitti. 101. dakikada Erdem Seçgin'in füzesi Van'a yarı finali getirdi. Van Spor, Kırmızı Grup'u ikinci bitiren Elazığspor ile karşılaşacak. İlk maçlar, 22 Mayıs Perşembe rövanş ise 26 Mayıs Pazartesi oynanacak.