Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi biletini aldı!

Almanya Bundesliga'nın son haftasında Borussia Dortmund ile Holstein Kiel ile karşı karşıya geldi. Dortmund, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 3'üncü dakikada penaltıdan Guirassy, 47'nci dakikada Marcel Sabitzer ve 72'nci dakikada Felix Nmecha kaydetti.Holstein Kiel'de Carl Johansson, 9'uncu dakikada kırmızı kart gördü. Borussia Dortmund'da milli futbolcu Salih Özcan, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.Bu sonucun ardından Dortmund, ligi 57 puanla 4. sırada bitirdi ve Devler Ligi'ne katılım hakkı kazandı. Bundesliga'dan düşmesi daha önce kesinleşen Holstein Kiel ise lige 25 puanla veda etti.