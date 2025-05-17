FA Cup şampiyonu Crystal Palace! Manchester City’e büyük şok...

2025 FA Cup Finali'nde Crystal Palace ile Manchester City, Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadeleye hızlı başlayan Crystal Palace, 6. dakikada Eberechi Eze'nin golüyle 1-0 öne geçti. City, 36. dakikada Omar Marmoush'un kullandığı penaltı atışından yararlanamazken ilk yarı Crystal Palace'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda iki takımın da ataklarından gol sesi çıkmayınca Crystal Palace tarihinde ilk kez FA Cup şampiyonluğunu elde etti. Manchester City ise sezonu kupasız kapattı.