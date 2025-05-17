Fatih Terim’den Galatasaraylıları duygulandıran paylaşımı!

Kariyerini Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımında devam ettiren teknik direktör Fatih Terim, 17 Mayıs 2000 UEFA Kupası zaferiyle ilgili bir sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Videoda Galatasaray camiasına seslenen Fatih Terim, "Bugün 17 Mayıs 2025. Türk futbol tarihinin en büyük başarısının üzerinden çeyrek asır geçti. Galatasaraylıların ve kalbi o akşam Galatasaray'la atanların günü kutlu olsun." dedi.

Tecrübeli teknik adamın yaptığı paylaşım, kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.