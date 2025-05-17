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Giriş Tarihi: 17.5.2025 19:43 Son Güncelleme: 17.5.2025 19:46

Fatih Terim'den Galatasaraylıları duygulandıran paylaşımı!

Türk futbolu ve Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Kupası zaferinin yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

Fatih Terim’den Galatasaraylıları duygulandıran paylaşımı!

Kariyerini Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımında devam ettiren teknik direktör Fatih Terim, 17 Mayıs 2000 UEFA Kupası zaferiyle ilgili bir sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Videoda Galatasaray camiasına seslenen Fatih Terim, "Bugün 17 Mayıs 2025. Türk futbol tarihinin en büyük başarısının üzerinden çeyrek asır geçti. Galatasaraylıların ve kalbi o akşam Galatasaray'la atanların günü kutlu olsun." dedi.

Tecrübeli teknik adamın yaptığı paylaşım, kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

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Fatih Terim'den Galatasaraylıları duygulandıran paylaşımı!
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