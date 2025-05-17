Fenerbahçe’de sular durulmuyor

Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler arka arkaya yaşanıyor. Taraftarların istifaya davet ettiği Ali Koç ve yönetiminin seçime girmesi için camiadan baskılar artıyor. Koç'un geçtiğimiz günlerde 'Eğer imza toplanarak seçim kararı alınırsa, bu çok onur kırıcı olur. Aday da olmam' sözlerinin ardından büyük bir imza kampanyası başlatılmıştı. Yönetim, bunu da göz önüne alarak iddialara göre olağanüstü seçim kararı aldı. Ama kamuoyuna resmi bir açıklama yapılmadı. Eylül ayında mali genel kurulun seçimli hale dönüştürüleceği iddiası ayyuka çıktı. Bu dedikodu bile taraftarlar arasında tepkiyle karşılandı. 'Eylülde değil, hemen seçim yapın ve sandığa gidilsin' diyerek binlerce paylaşım yapıldı. Bu arada eski Fenerbahçe yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp ile Mahmut Uslu adaylıklarını açıklamışlar ve Ali Koç'un derhal seçime gitmesi gerektiğini ifade etmişlerdi.

İMZALAR 5 BİNİ GEÇTİ

ÖTE yandan eski başkan Aziz Yıldırım'ın gelişmeleri yakından takip ettiği ve aday olmayı düşündüğü de camia kulislerinde ciddi bir şekilde konuşulmaya başlandı. Kongre üyelerinin başlatmış olduğu imza kampanyasında rakamın 5 bini geçtiği ifade edildi. 8 bine ulaşırsa F.Bahçe olağanüstü seçime 1 ay içinde gidecek.