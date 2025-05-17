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Giriş Tarihi: 17.5.2025 14:19

Galatasaray’da şampiyonluk kutlamaları nerede yapılacak?

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri’ne Kayserispor maçı sonrasında kutlama ile veda edip Yenikapı’da zafer geçidi yapacak.

Galatasaray’da şampiyonluk kutlamaları nerede yapılacak?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. Aslan, maçtan alacağı en az 1 puan ile 25. şampiyonluğunu ilan edecek.

5. yıldızı takmak için geri sayıma geçen sarı-kırmızılılarda kutlama hazırlıkları da sürüyor. İşte yönetimin 25. şampiyonluk sonrası yol haritası:

1-Kayserispor maçında şampiyonluğa ulaşılırsa 90 dakikanın ardından RAMS Park'ta saha içinde kısa bir kutlama olacak.

2-Teknik heyet ve oyuncular, Kayserispor maçının ardından pazar akşamı Florya'nın yolunu tutacak. Metin Oktay Tesisleri'nin kapısı taraftara açılacak ve Florya'da son kez şampiyonluk kutlanacak.

3-Yenikapı'da kutlama için izin başvurusu yapılacak. Göztepe deplasmanının ardından Yenikapı organizasyonu planlanıyor.

4-Başakşehir ile oynanacak son iç saha maçının ardından ise şampiyonluk kupası kaldırılacak.

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Galatasaray’da şampiyonluk kutlamaları nerede yapılacak?
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