Galatasaray’da şampiyonluk kutlamaları nerede yapılacak?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. Aslan, maçtan alacağı en az 1 puan ile 25. şampiyonluğunu ilan edecek.

5. yıldızı takmak için geri sayıma geçen sarı-kırmızılılarda kutlama hazırlıkları da sürüyor. İşte yönetimin 25. şampiyonluk sonrası yol haritası:

1-Kayserispor maçında şampiyonluğa ulaşılırsa 90 dakikanın ardından RAMS Park'ta saha içinde kısa bir kutlama olacak.

2-Teknik heyet ve oyuncular, Kayserispor maçının ardından pazar akşamı Florya'nın yolunu tutacak. Metin Oktay Tesisleri'nin kapısı taraftara açılacak ve Florya'da son kez şampiyonluk kutlanacak.

3-Yenikapı'da kutlama için izin başvurusu yapılacak. Göztepe deplasmanının ardından Yenikapı organizasyonu planlanıyor.

4-Başakşehir ile oynanacak son iç saha maçının ardından ise şampiyonluk kupası kaldırılacak.