Goretzka piyangosu

Fenerbahçe'de yeni sezon için kadro planlamasına başlandı. Orta sahaya daha kaliteli bir oyuncu almak isteyen sarı-lacivertli ekip, Alman devinin yıldızını gündemine aldı. Bayern Münih, sezonun ikinci yarısındaki iyi performansına rağmen Leon Goretzka'ya yeni sözleşme yapmayı düşünmüyor.Goretzka'dan bonservis geliri elde etmeyi amaçlayan Bavyera ekibi, oyuncunun bu yaz ayrılmasına izin verecek.