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Giriş Tarihi: 17.5.2025 21:05

Hatayspor, Adana Demirspor'a gol yağdırdı!

Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 5-0'lık skorla mağlup etti.

Hatayspor, Adana Demirspor’a gol yağdırdı!

Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadı'ndaki maçı konuk ekip 5-0'lık skorla kazanmasını bildi.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri; 10 ve 61'nci dakikalarda Bilal Boutobba, 26 ve 38'inci dakikalarda Okoronkwo ve 56'ncı dakikada Joelson Fernandes kaydetti.

Bu sonucun ardından Hatayspor, 23 puana yükselirken, Adana Demirspor, -2 puanda kaldı. Süper Lig'in bir sonraki haftasında Hatayspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Adana Demirspor, Başakşehir deplasmanına gidecek.

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Hatayspor, Adana Demirspor'a gol yağdırdı!
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