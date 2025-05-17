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Giriş Tarihi: 17.5.2025 15:09

Iğdır FK, teknik direktör Çağdaş Çavuş ile devam kararı aldı

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'de 2025-26 sezonunda teknik direktör Çağdaş Çavuş ile devam etme kararı aldı.

AA
Iğdır FK, teknik direktör Çağdaş Çavuş ile devam kararı aldı

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'de 2025-26 sezonunda teknik direktör Çağdaş Çavuş ile devam edecek.

Kulübün açıklamasında, "Teknik direktörümüz Çağdaş Çavuş ile yola devam." denildi.

Başkan Cantürk Alagöz ve yönetim kurulunun 2025-26 sezonunda teknik direktör Çağdaş Çavuş ile devam etme kararı aldığı belirtilen açıklamada "Başarılı teknik adamımızla hedeflerimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Hedefimiz, taraftarımızın desteğiyle yeni sezonda daha güçlü ve kararlı bir Alagöz Holding Iğdır FK." ifadelerine yer verildi.

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Iğdır FK, teknik direktör Çağdaş Çavuş ile devam kararı aldı
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