Mourinho’nun hesapları!

Fenerbahçe'de geleceği tartışma konusu olan Jose Mourinho, aldığı teklifler doğrultusunda gelecek üzerine planlarını hazırlamaya başladı. Mucize gerçekleşmezse Galatasaray'ın şampiyon olacağı sezonun ardından hem camiada hem de yönetimde ayrılık ihtimali masada. Portekiz Milli Takımı'nın başına geçmesi için yıllık 5 milyon Euro teklif alan tecrübeli teknik direktörün, bu öneriyi kabul etmesi halinde sarı-lacivertli kulüp ile olan 11 milyon Euro'luk sözleşmedeki farkı Fenerbahçe'den talep edeceği öğrenildi. Ancak 62 yaşındaki çalıştırıcının, bu teklife mesafeli yaklaştığı daha büyük bir projeye yönelmek istediği konuşuluyor.

YENİ BİR MEYDAN OKUMA İSTİYOR

Asıl haber ise S.Arabistan'dan geldi. NEOM projesi kapsamında kurulan yüksek bütçeli bir kulüp, dünyaca ünlü teknik adamın kapısını 35 milyon Euro ile çaldı. Kulislere göre; Mourinho, bu astronomik teklife oldukça sıcak. Projeyi kariyerinde yeni bir meydan okuma olarak gören Portekizli hocanın, bu seçeneği ciddi şekilde düşünüyor. Bu sezon Süper Lig'de 24 galibiyet-6 beraberlik-3 mağlubiyet alan Mourinho, Avrupa'da sahadan 6 kez mutlu ayrılırken 6 beraberlik-4 de yenilgi yaşadı. Türkiye Kupası'nda ise 3 galibiyet-1 mağlubiyet elde etti.