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Giriş Tarihi: 17.5.2025 14:01

Real Madrid transferi açıkladı:

LaLiga kulübü Real Madrid, İngiliz Premier Lig ekibi Bournemouth'un genç stoperi Dean Huijsen ile anlaştığını açıkladı.

AA
Real Madrid transferi açıkladı:

LaLiga kulübü Real Madrid, İngiliz Premier Lig ekibi Bournemouth'un genç stoperi Dean Huijsen ile anlaştığını duyurdu.

Resmi web sitesinden yaptığı açıklamada İspanyol devi, 1 Haziran tarihinde kulübe katılacak 20 yaşındaki genç İspanyol ile beş yıllık anlaşmaya varıldığını belirtti.

Madrid devi, oyuncu için İngiliz ekibine 58 milyon euro bonservis bedelini 3 taksitle ödeyecek.

İspanya Millî takımı formasını 2 kez giyen ve 2024-25 sezonunda "Premier Lig Yılın Genç Oyuncusu" ödülüne aday gösterilen Hujisen, Juventus ve Roma forması da giydi.

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Real Madrid transferi açıkladı:
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