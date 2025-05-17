Real Madrid transferi açıkladı:

LaLiga kulübü Real Madrid, İngiliz Premier Lig ekibi Bournemouth'un genç stoperi Dean Huijsen ile anlaştığını duyurdu.

Resmi web sitesinden yaptığı açıklamada İspanyol devi, 1 Haziran tarihinde kulübe katılacak 20 yaşındaki genç İspanyol ile beş yıllık anlaşmaya varıldığını belirtti.

Madrid devi, oyuncu için İngiliz ekibine 58 milyon euro bonservis bedelini 3 taksitle ödeyecek.

İspanya Millî takımı formasını 2 kez giyen ve 2024-25 sezonunda "Premier Lig Yılın Genç Oyuncusu" ödülüne aday gösterilen Hujisen, Juventus ve Roma forması da giydi.