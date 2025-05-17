Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sakaryaspor’da Olağanüstü Genel Kurul kararı!
Giriş Tarihi: 17.5.2025 18:07

Sakaryaspor’da Olağanüstü Genel Kurul kararı!

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da sezonun tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen toplantıda Olağanüstü Genel Kurur kararı alındı.

İHA
Sakaryaspor’da Olağanüstü Genel Kurul kararı!

Sakaryaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu, gerçekleştirdikleri toplantıda Olağanüstü Genel Kurur kararı aldı. Konuya ilişkin Sakaryaspor'un sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Yapılan yazılı açıklamada, Sakaryaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu'nun 17.05.2025 tarihinde saat 14.00'de dernek merkezinde gerçekleştirdiği toplantıda oy çokluğu ile Olağanüstü Genel Kurul kararı alındığı ifade edildi.

Sakaryaspor Kulübü'nün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 1 Haziran 2025 günü saat 12.00'de Sakarya Atatürk Stadyumu'nda yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 8 Haziran 2025 günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanılmasına karar verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sakaryaspor’da Olağanüstü Genel Kurul kararı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz