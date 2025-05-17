Simon Banza iddiası

formasıyla parlayan ve 35 maçta 22 gol, 6 asist katkısıyla takımın en skoreri olan Simon Banza, yeni sezona iyi bir golcü arayan Beşiktaş'ın listesine girdi. Portekiz basınında çıkan habere göre, sezon sonu kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Braga'ya dönecek olan 28 yaşındaki oyuncu, kısa süre içinde tekrar Türkiye'ye gelebilir. Haberin detayında Beşiktaş'ın Banza'yı renklerine bağlamak için ciddi bir mali kaynak ayırdığı ve transferi bitirmeye en yakın kulüp olduğu kaydedildi.