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Giriş Tarihi: 17.5.2025 10:30

Trabzonspor, Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

AA
Trabzonspor, Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gaziantep'te Galatasaray'a 3-0 kaybeden bordo-mavililer, ligde 12 galibiyet, 10 beraberlik, 11 mağlubiyet sonucunda 46 puanla 8. sırada yer alıyor.

Trabzonspor'da Onuralp Çevikkan, Hüseyin Türkmen, Batagov ve Enis Destan'ın sakatlıkları bulunuyor.

Tesislerde öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak Karadeniz ekibi, daha sonra özel uçakla Bodrum'a gidecek.

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Trabzonspor, Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak
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