Trabzonspor’da ayrılık hazırlığı! Menajeri teklif getiriyor

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bodrum FK ile oynayacak olan Trabzonspor'da dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.

Birçok takımın bordo-mavili takımın başarılı orta saha oyuncusu Batista Mendy için teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

Trabzonspor'da Batista Mendy'nin menajeri, oyuncuyu devre arasında isteyen Rennes ve Crystal Palace başta olmak üzere birçok farklı takımdan teklif getirmeye hazırlanıyor.

Ara transfer döneminde futbolcuyu 10 milyon Euro'luk öneriye rağmen göndermeyen yönetim kurulunun, bu kez satışa onay vermeyi düşündüğü ve yine aynı rakamlara ulaşılması durumunda Mendy'nin ayrılık ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.