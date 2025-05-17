Yıldız futbolculardan yaş sınırına tepki!

forması giyen Kerem Aktürkoğlu, TFF'nin yaş sınırı kararına tepkili. Yeni düzenlemeye göre 3. Lig'de 2025-26 sezonunda kulüpler, 31 Aralık 2000 ve öncesinde doğmuş olan en fazla 5 futbolcuyu lisanslayabilecek olmasının büyük sıkıntı yaratacağını belirten milli futbolcu, "TFF 3. Lig'de sporcuların ve çalışanların yaşadığı sıkıntıyı yakından biliyorum. Tek geçim kaynağı olan futboldan kopmak zorunda kalacaklar.yorumunda bulundu. Karara Yunus Akgün ve İrfan Can Kahveci de tepki gösterdi.