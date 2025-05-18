ABDÜLKERİM BARDAKCI: "16 AYLIK KIZIM ALARA, 3. KUPASINI GÖRDÜ"

Abdülkerim Bardakcı: "16 aylık kızım Alara, 3. kupasını gördü. 3 aylık oğlum da 2. kupasını gördü. Çok mutluyuz, gururluyuz. Allah'a şükürler olsun ki Galatasaray'a gelmişim. Çok mutlu ve gururluyum."