Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Abdülkerim Bardakcı: "16 aylık kızım Alara, 3. kupasını gördü"
Giriş Tarihi: 18.5.2025 21:31

Abdülkerim Bardakcı: "16 aylık kızım Alara, 3. kupasını gördü"

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek 25 şampiyonluğunu elde etti ve Süper Lig'de 5. yıldızı alan ilk takım oldu. Maçın ardından Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, şampiyonluk hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Abdülkerim Bardakcı: 16 aylık kızım Alara, 3. kupasını gördü

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Kayserispor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla şampiyonluğunu ilan etti. Toplamda 25. şampiyonluğunu kazanan Cimbom, bu sonuçla 5. yıldızı takmaya hak kazandı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI: "16 AYLIK KIZIM ALARA, 3. KUPASINI GÖRDÜ"

Abdülkerim Bardakcı: "16 aylık kızım Alara, 3. kupasını gördü. 3 aylık oğlum da 2. kupasını gördü. Çok mutluyuz, gururluyuz. Allah'a şükürler olsun ki Galatasaray'a gelmişim. Çok mutlu ve gururluyum."

ARKADAŞINA GÖNDER
Abdülkerim Bardakcı: "16 aylık kızım Alara, 3. kupasını gördü"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz