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Giriş Tarihi: 18.5.2025 21:56 Son Güncelleme: 18.5.2025 21:56

Bakan Bak, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray için tebrik mesajı yayımladı.

AA
Bakan Bak, Süper Lig şampiyonu Galatasaray’ı tebrik etti!

Ligde 36. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde giren Galatasaray, Bellona Kayserispor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, Kayserili renktaşını 3-0 mağlup ederek son 2 haftasına girilen Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etti.

Maçın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu şampiyonu Galatasaray Spor Kulübünü tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği geçen futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları kutluyorum. Ayrıca sezon boyunca mücadele eden tüm kulüplerimize de teşekkür ediyorum."

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Bakan Bak, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti!
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