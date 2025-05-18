Başakşehir Konferans Ligi’ni garantiledi!

Süper Lig'de 36. hafta maçında iddiası kalmayan Kasımpaşa ile ilk beş hedefi olan Başakşehir karşı karşıya geldi.

Mücadelede kazanan 3-2'lik skorla konuk ekip Başakşehir oldu. Başakşehir'in gollerini 13. dakikada Leo Duarte, 55. dakikada Olivier Kemen ve 81. dakikada Jerome Opoku kaydetti.

Kasımpaşa'nın golleri 22. dakikada Haris Hajradinovic (penaltı) ve 60. dakikada Yasin Özcan'dan geldi. Bu galibiyetin ardından Başakşehir puanını 54'e yükseltti. Kasımpaşa 46 puanda kaldı. Süper Lig'de gelecek hafta Kasımpaşa, Gaziantep FK'ya konuk olacak. Başakşehir, Adana Demirspor'u ağırlayacak.