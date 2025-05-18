Başarıyı Avrupa’ya taşıyın

Galatasaray'ın efsane futbolcuları Gheorghe Hagi ile Gheorghe Popescu, 17 Mayıs 2000 tarihinde UEFA Kupası'nın kazanılmasının yıl dönümünde kulübün düzenlediği etkinlik için İstanbul'a geldi. O dönem Avrupa'nın en iyisi olmak için çok çaba sarf ettiklerini söyleyen sarı-kırmızılıların unutulmaz 10 numarası Hagi,dedi. G.Saray'ın çok iyi gittiğini belirten 60 yaşındaki futbol adamı, şu anki teknik direktör Okan Buruk için de övgü dolu ifadeler kullandışeklinde konuştu.