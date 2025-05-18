Başarıyı Avrupa’ya taşıyın

Galatasaray'ın efsane futbolcuları Gheorghe Hagi ile Gheorghe Popescu, 17 Mayıs 2000 tarihinde UEFA Kupası'nın kazanılmasının yıl dönümünde kulübün düzenlediği etkinlik için İstanbul'a geldi. O dönem Avrupa'nın en iyisi olmak için çok çaba sarf ettiklerini söyleyen sarı-kırmızılıların unutulmaz 10 numarası Hagi, "Şimdi birazcık daha yaşlı ama iyiyim. Galatasaray o dönem bir rüyasını, isteğini gerçekleştirdi. Avrupa'da bir kupa kazanmak muhteşem bir performanstı. O dönemi hatırlamakla gurur duyuyoruz"
dedi. G.Saray'ın çok iyi gittiğini belirten 60 yaşındaki futbol adamı, şu anki teknik direktör Okan Buruk için de övgü dolu ifadeler kullandı: "Kazanmak, şampiyon olmak zor ve muhteşem bir şeydir. Ümit ediyorum ki gelecekte Avrupa'da da iyi işler yaparlar. Okan Buruk takım arkadaşımdı. Altın ekibin bir parçasıydı. Kazanmak için savaşıyor. Kazanan bir mantaliteye sahip. Ekip içinde muhteşem figürler gösteren bir arkadaşımızdı"
şeklinde konuştu.