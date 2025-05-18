Beşiktaş’ta ilk transfer için anlaşma tamam! Genç yıldız, Kartal oluyor...

Siyah-beyazlılar, gelecek sezon için kadro planlamasında hem genç yetenekler hem de deneyimli oyuncular üzerinde duruyor. Bu doğrultuda scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen Mahmudu Bajo transferinde sona yaklaşıldı.
Slovakya'nın Dunajska Streda takımında forma giyen 20 yaşındaki orta sahaya 4 yıllık kontrat öneren Beşiktaş, "Evet" yanıtı almıştı.
Geriye ise sadece ödeme planı kaldı. Beşiktaş, taksit seçeneği üzerinden dururken transferin artık son aşamada olduğu ifade edildi.
20 yaşındaki Gambiyalı ön libero, bu sezon 32 maçta 2 bin 555 dakika süre aldı ve takımına skor katkısı sağlayamadı.
Bajo'nun kadroya dahil olması halinde ara transfer döneminde Kolombiya'dan transfer edilen Elan Ricardo kiralanacak.