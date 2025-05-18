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Giriş Tarihi: 18.5.2025 07:26

Beşiktaş'ta ilk transfer için anlaşma tamam! Genç yıldız, Kartal oluyor...

Beşiktaş, yeni sezon kadro çalışmaları kapsamında ilk transferini gerçekleştiriyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki siyah-beyazlılar, Mahmudu Bajo'yu renklerine bağlamak üzere. İşte haberin detayları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş’ta ilk transfer için anlaşma tamam! Genç yıldız, Kartal oluyor...

Siyah-beyazlılar, gelecek sezon için kadro planlamasında hem genç yetenekler hem de deneyimli oyuncular üzerinde duruyor. Bu doğrultuda scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen Mahmudu Bajo transferinde sona yaklaşıldı.

Slovakya'nın Dunajska Streda takımında forma giyen 20 yaşındaki orta sahaya 4 yıllık kontrat öneren Beşiktaş, "Evet" yanıtı almıştı.

Gambiyalı futbolcu, siyah-beyazlı formayı giyebilmek için takımındaki alacaklarını da bırakabileceğini iletti. İki kulüp yetkililerinin İstanbul'daki görüşmenin ardından, pazarlıkları sürdürdüğü ve tarafların 2.5 milyon Euro bonservis bedeli üzerinde anlaştığı belirtildi.

Geriye ise sadece ödeme planı kaldı. Beşiktaş, taksit seçeneği üzerinden dururken transferin artık son aşamada olduğu ifade edildi.

20 yaşındaki Gambiyalı ön libero, bu sezon 32 maçta 2 bin 555 dakika süre aldı ve takımına skor katkısı sağlayamadı.

Bajo'nun kadroya dahil olması halinde ara transfer döneminde Kolombiya'dan transfer edilen Elan Ricardo kiralanacak.

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Beşiktaş'ta ilk transfer için anlaşma tamam! Genç yıldız, Kartal oluyor...
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