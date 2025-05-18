Cimbom şampiyonluk maçında! Galatasaray - Kayserispor maçında 11’ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın heyecanı devam ediyor. Lider Galatasaray bugün Kayserispor maçında şampiyonluk için sahaya çıkıyor. Sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısında beraberlik alması veya galip gelmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Saat 19.00'da Rams Park'ta oynanacak karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Volkan Narinç ve Mehmet Kısal üstlenecek.