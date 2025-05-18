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Giriş Tarihi: 18.5.2025 17:54 Son Güncelleme: 18.5.2025 18:06

Cimbom şampiyonluk maçında! Galatasaray - Kayserispor maçında 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray şampiyonluk maçında Kayserispor'u ağırlıyor. Cimbom, rakibi karşısında en az 1 puan alması durumunda üst üste 3. şampiyonluğunu ilan edecek. Diğer yanda yeni hocası Jakirovic ile çıkışa geçen Kayserispor bu maçı kazanmak istiyor. Saat 19:00'da başlayacak maç öncesinde Cimbom'un 11'i belli oldu.

Cimbom şampiyonluk maçında! Galatasaray - Kayserispor maçında 11’ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın heyecanı devam ediyor. Lider Galatasaray bugün Kayserispor maçında şampiyonluk için sahaya çıkıyor. Sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısında beraberlik alması veya galip gelmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Saat 19.00'da Rams Park'ta oynanacak karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Volkan Narinç ve Mehmet Kısal üstlenecek.

MAÇIN 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Yunus, Barış, Osimhen.

Kayserispor: Bilal Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal Kayra, Karimi, Bourabia, Ramazan, Cardoso, Nazon.

GALATASARAY'A KUPA BU MAÇTA VERİLMEYECEK

Şampiyon olması halinde 5. yıldızını takacak olan Galatasaray'ın kupası bu maçta verilmeyecek. Ancak maçın ardından kutlama yapılacağı belirtildi.

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Cimbom şampiyonluk maçında! Galatasaray - Kayserispor maçında 11'ler belli oldu
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