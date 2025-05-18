En büyük sorun istikrarsızlık!

Teknik adam değişiklikleri, her bir hocanın farklı oyun anlayışı ve futbolcu tercihleri Trabzonspor'un saha içi dengesini doğrudan etkiledi.Geçiş süreçleri, oyuncuların rollerini ve pozisyonlarını sürekli değiştirdi. Kadro istikrarsızlığının bir diğer önemli nedeni de sakatlıklar ve kart cezaları oldu.Ayrıca çok sayıda oyuncu cezalı duruma düştü. Bu faktörler, Trabzonspor'un ideal 11'ini oturtmasını imkânsız hale getirdi.