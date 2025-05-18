Fatih Tekke: Penaltıdan sonra daha kolay bir maç oynamamız lazımdı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

Tekke, "Bodrumspor'un iyi bir hocası var, savunmada bizi şaşırttı. İlk yarı çok basit top kayıpları yaptık. Yön değiştirirken biraz daha hızlı olmamız lazımdı. Çok fazla pozisyona giremeden, rakibimizin bizim top kaybımızla attığı bir gol var. İkinci yarı da rakibin savunmasıyla karşılaştık. Biraz daha etkiliydik diyebilirim. Özellikle giren oyuncuların katkısı çok fazla oldu. Çok net en az üç pozisyonumuz var. Final öncesi ve final paslarımızın daha iyi olması lazımdı. Maçın 1-1 değil çok daha önce bitmiş olması lazımdı. Penaltı golünden sonra çok daha kolay bir maç oynamamız lazımdı. İki puan kaybederek buradan evimize gidiyoruz. Önümüzde Samsunspor ve Antalyaspor maçlarını iyi ve moralle bitirmek istiyoruz. Bu arada da gelecek sezonun planlarını yapıyoruz. Transferlerle ilgili oyuncu izlemelerimiz devam ediyor. Seneye kuracağımız takımla ilgili hata yapmamak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.