Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı aldı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Eylül ayında Olağanüstü Seçimli Genel Kurul yapılacağını açıkladı.

Ali Koç yaptığı açıklamada seçim kararı alındığını duyurdu. İşte Ali Koç'un açıklamaları…

"Kıymetli camiamızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün açık ve samimi bir şekilde yaşadığımız süreci değerlendirmek ve gelecek adımlarımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Hepimizin sabırsızlıkla beklediği şampiyonluk için yalnızca güçlü bir kadro değil, dünya çapında bir futbol aklını da kulübümüze kazandırarak sezona başladık.

"SORUN İSİM VE YÖNETİM DEĞİL"

Şampiyonluk şansımızın mucizelere kalması haklı tepki ve eleştirilere yol açmıştır. İstediğimiz hedefe ulaşamadığımız bir süreci geride bırakıyoruz. Sorumluluğu bizlere aittir. Bununla birlikte unutulmamalı ki futbolda 2010/11 şampiyonluğumuzdan sonra 14 yılda tek 1 şampiyonluğumuzun olması sorunun isim ve yönetimlerle sınırlı olmadığının göstergesidir.

Camiamızın haklı tepki ve eleştirilerini, tribünden gelen birileri olarak anladığımızı, kabul ettiğimizi, benzer duygu ve düşünceleri yaşadığımızı, başlatılan imza sürecinin yöntem olarak kulübümüzün tarih ve kültürüne yakışmadığını, demokratik bir hak olduğunu ve saygı duyduğumuzu, gerekli imzaların toplanması halinde genel kurula gideceğimizi, camiamızın menfaatleri doğrultusunda bu dönemde bir seçim yapmanın sakıncalarını belirterek görevimizin başında olduğunu söylemiştim.

"SEÇİM KARARI"

Eylül ayında olağanüstü genel kurul yapacağız. Fikstür belli olduktan sonra tarih açıklanacaktır.

İmza toplayarak seçime gitmek, geri dönüşü olmayan yaralar açacaktır. 14 yılda tek 1 şampiyonluğumuzun olması sorunun isim ve yönetimlerle sınırlı olmadığının göstergesidir.

ALİ KOÇ, ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI!

Kulübümüzün, imza yöntemiyle olası bir seçim sürecine sürüklenmesi gelecekte telafisi mümkün olmayan yaralar açacaktır. Camiamızı samimi ve yapıcı eleştirileri dikkate aldık, az önce de ifade ettiğim gibi son dönemde gündeme gelen talepleri saygıyla karşılıyorum. Camiamızın menfaatleri doğrultusunda aldığımız bu karara saygı göstereceğinize eminim. Bu kararımız, camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Sizlerin vicdanına geçmişiyle gurur duyan, bugünüyle yüzleşen, yarınına sahip çıkan Fenerbahçelilik duygusuyla seslendim. Ben bu camiaya sırtımı değil yüreğimi dayadım. İnşallah, Allah'ın izniyle bu yolda tüm zorluklara, iftiralara, itibar suikastlerine ve haksızlıklara rağmen yürümeye devam edeceğim."