Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten şampiyonluk sözleri: "Sonunda iyi olan kazandı"

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 yendi ve şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

Başkan Özbek, "Çok çetin bir sezon geçirdik. Yalanlarla, algılarla dolu bir sezon geçirdik. Sonunda iyi olan yine kazandı. 5. yıldızı taktık. Adnan Başkan sürekli yanımda oldu. Ona da teşekkür ederim." diye konuştu.

"NELER ÇEKTİĞİNİ İYİ BİLİRİM"

Dursun Özbek'in yanında yer alan eski başkan Adnan Polat, "Bu şampiyonluklar zor oluyor, başkan ve ailesinin neler çektiğini iyi bilirim. Herkes kutlamak ister. Başkan ise eve gidip dinlenmek ister." dedi.

"TERCÜMAN OLDUN BANA"

Dursun Özbek, Adnan Polat'ın sözlerini, "Tercüman oldun bana, teşekkür ederim." sözleriyle cevapladı.