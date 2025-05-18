Galatasaray için beklenen haber geldi: Mauro Icardi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Kayserispor ile oynayacak. Aslan'a şampiyonluk için 1 puan yetecek.
Sarı-kırmızılı takımın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle sezonu kapatmıştı. Tedavisini Arjantin'de sürdüren başarılı oyuncu, İstanbul'a geldi. Arjantinli süperstar, kritik Kayserispor maçı öncesi takımını yalnız bırakmadı.
Mauro Icardi sevgilisi China Suarez ile birlikte Türkiye'ye iniş yaptı. China Suarez, bu gelişmeyi sosyal medya hesabından "Günaydın İstanbul" notuyla paylaştı.