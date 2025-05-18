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Giriş Tarihi: 18.5.2025 10:18 Son Güncelleme: 18.5.2025 11:12

Galatasaray için beklenen haber geldi: Mauro Icardi

Sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Mauro Icardi, Galatasaray'ın Kayserispor ile oynayacağı maç öncesi İstanbul'a geldi. Tedavisini Arjantin'de devam ettiren yıldız golcü, takımını şampiyonluk maçında yalnız bırakmadı. Aslan, Kayseri maçında 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray için beklenen haber geldi: Mauro Icardi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Kayserispor ile oynayacak. Aslan'a şampiyonluk için 1 puan yetecek.

Sarı-kırmızılı takımın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle sezonu kapatmıştı. Tedavisini Arjantin'de sürdüren başarılı oyuncu, İstanbul'a geldi. Arjantinli süperstar, kritik Kayserispor maçı öncesi takımını yalnız bırakmadı.

Mauro Icardi sevgilisi China Suarez ile birlikte Türkiye'ye iniş yaptı. China Suarez, bu gelişmeyi sosyal medya hesabından "Günaydın İstanbul" notuyla paylaştı.

MAURO ICARDI'DEN PAYLAŞIM!

Galatasaray'ın yıldızı Icardi de sosyal medya hesabından "Günaydın İstanbul" paylaşımında bulundu.

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Galatasaray için beklenen haber geldi: Mauro Icardi
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