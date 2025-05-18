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Giriş Tarihi: 18.5.2025 19:19

Galatasaray taraftarından dikkat çeken Mourinho pankartı!

Süper Lig'de Galatasaray bugün evinde Kayserispor'u ağırlıyor. Sarı-kırmızılı taraftarın tribünlerde Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho için açtığı bir pankart gündem oldu.

Galatasaray taraftarından dikkat çeken Mourinho pankartı!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk maçına çıkan Galatasaray, rakibi Kayserispor karşısında alacağı en az 1 puanla şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-kırmızılı takımın taraftarı, tribünlerde Jose Mourinoh'nun olduğu bir pankart açtı.

"DÜNYANIN EN PAHALI EN INFLUENCER'I"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya yönelik hazırlanan pankartta olay ifadeler kullanıldı. Jose Mourinho'nun resminin yer aldığı pankartta, "Dünyanın en pahalı influencerı" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray taraftarının stada astığı pankart, sosyal medyada gündem oldu.

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Galatasaray taraftarından dikkat çeken Mourinho pankartı!
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