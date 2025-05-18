Galatasaray taraftarından dikkat çeken Mourinho pankartı!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk maçına çıkan Galatasaray, rakibi Kayserispor karşısında alacağı en az 1 puanla şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-kırmızılı takımın taraftarı, tribünlerde Jose Mourinoh'nun olduğu bir pankart açtı.