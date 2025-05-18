İlk transfer Bajo!

Siyah-beyazlılar, gelecek sezon için kadro planlamasında hem genç yetenekler hem de deneyimli oyuncular üzerinde duruyor. Bu doğrultuda scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen Mahmudu Bajo transferinde sona yaklaşıldı. Slovakya'nın Dunajska Streda takımında forma giyen 20 yaşındaki orta sahaya 4 yıllık kontrat öneren Beşiktaş, "Evet" yanıtı almıştı. Gambiyalı futbolcu, siyah-beyazlı formayı giyebilmek için takımındaki alacaklarını da bırakabileceğini iletti. İki kulüp yetkililerinin İstanbul'daki görüşmenin ardından, pazarlıkları sürdürdüğü ve tarafların 2.5 milyon Euro bonservis bedeli üzerinde anlaştığı belirtildi. Geriye ise sadece ödeme planı kaldı. Beşiktaş, taksit seçeneği üzerinden dururken transferin artık son aşamada olduğu ifade edildi. Bajo'nun kadroya dahil olması halinde ara transfer döneminde Kolombiya'dan transfer edilen Elan Ricardo kiralanacak.

Kimdir?



15 Ağustos 2004'te Gambiya'da doğdu. Fiziksel gücü, top kapma yeteneği ve oyun kurulumundaki katkılarıyla tanınıyor.

Futbola Gambiya'da başladı, genç yaşta Avrupa'ya adım attı ve Slovakya'da profesyonel kariyerine devam etti.

Ana mevkii ön libero (defansif orta saha) ancak merkez orta sahada da oynayabiliyor.

Güncel piyasa değeri 1 milyon Euro.

4 kez Gambiya Milli Takım formasını giydi.