Kenan Yıldız damga vurdu, Juventus Şampiyonlar Ligi yolunda avantaj kaptı!

Juventus, İtalya Serie A'nın 37. haftasında Udinese'yi ağırladı. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Juventus'a galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Nicolas Gonzalez ve 88. dakikada Dusan Vlahovic kaydederken, iki golde de pası veren isim milli futbolcumuz Kenan Yıldız oldu.
KENAN'DAN 15 GOLLÜK KATKI
Bu sonucun ardından Juventus 67 puana yükselerek 4. sıradaki yerini korudu. Udinese ise 44 puanla 12. sırada kaldı. Serie A'nın son haftasında Juventus deplasmanda Venezia ile karşılaşacak, Udinese ise Fiorentina'yı konuk edecek.
Bu sezon Juventus formasıyla 46 maçta görev yapan Kenan Yıldız, 8 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.