Kenan Yıldız damga vurdu, Juventus Şampiyonlar Ligi yolunda avantaj kaptı!

KENAN'DAN 15 GOLLÜK KATKI

Bu sonucun ardından Juventus 67 puana yükselerek 4. sıradaki yerini korudu. Udinese ise 44 puanla 12. sırada kaldı. Serie A'nın son haftasında Juventus deplasmanda Venezia ile karşılaşacak, Udinese ise Fiorentina'yı konuk edecek.

Bu sezon Juventus formasıyla 46 maçta görev yapan Kenan Yıldız, 8 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.