Madde madde Fenerbahçe!

F.Bahçe seçime gidecek mi gitmeyecek mi? Herkes bu sorunun yanıtını bekliyor. Galatasaray'ın 3 yıl arka arkaya şampiyon olması, Fenerbahçe'deki dinamikleri de harekete geçirdi. Peki Fenerbahçe'de neler oluyor?

FİTİLİ BAŞKAN KOÇ ATEŞLEDİ

Ali Koç'un hem Divan Kurulu'nda hem de televizyondaki röportajında, "Biz de Mourinho da devam edecek" sözleri camiayı ve taraftarı ayağa kaldırdı. Oysa Koç, bu sözleri söylemese bu kadar büyük bir hareket olmayacaktı. Ama başkanın meydan okuması sinirleri gerdi ve fitili ateşledi.

İMZA SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ

Ali Koç, "Eğer imza ile Fenerbahçe seçime giderse bu onur kırıcı olur ve aday olmam" dedi. İşte bu imzaların artmasına neden oldu. Bugün Fenerbahçe'de imza sayısının 5 bin 300 olduğu ifade edil-i yor. Fakat daha kulübe teslim edilmiş bir imza yok. Herkes bir şey diyor. Şu anda 8 bin imza ile Fenerbahçe'nin olağanüstü seçime gideceği konuşuluyor. Eğer böyle olursa Fenerbahçe tarihinde görülmemiş bir olay olacak. İmzalar kulübe gelse bile yönetimin inceleme süreci haftalar da sürebilir.

BÜYÜKEKŞİ'YE DE TOPLANMIŞTI

Sayın Koç, "İmza toplanarak seçime gidilmesi onur kırıcı bir şey" yorumunu yapmıştı. Evet, hoş bir şey değil. Fakat unutmayalım ki kendisi de eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin gitmesi için geçen yaz ayında imza kampanyası başlatmıştı. Bu da doğru bir hareket değildi. Kaderin cilvesi bu olsa gerek.

SEÇİM KARARI ALINDI AMA…

Cuma günü bir haber patladı: "F.Bahçe eylülde seçime gidiyor." Yönetim kurulu toplanmış, bir değerlendirme yapmış ve "Eylülde seçime gidelim" denmişti. Prensip olarak bu karar alındı. Resmi açıklama yapılmadan kamuoyunun tepkisini ölçmek istediler. Yönetimin eylül planı büyük tepki görünce taraftardan, resmi açıklama ertelendi.

BAŞKAN KOÇ DA ADAY OLACAK

Ali Koç aday olacak mı? Bu da büyük merak konusu. Belli ki büyük transferler yapıp bir seçim olursa aday olmayı istiyor. Gündemin değişmesi şart. Dolayısıyla seçim kararı daha erkene çekilirse sürpriz olmaz. Ali Koç da aday olur.

AZİZ YILDIRIM BEKLEMEDE!

Aziz Yıldırım aday olur mu? Şu anda sessiz. Ali Koç kendisiyle görüşmek istedi fakat Yıldırım, Katar'da olduğu için hafta içi bu görüşme olmadı. Bundan sonra olur mu bilmiyoruz. Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu aday ama eğer Aziz Yıldırım devreye girerse iki aday da çekilecek. Bu kulislerde çok konuşulan bir iddia.

MOURİNHO GİTSE İYİ OLUR

Mourinho da yaşananlardan dolayı rahatsız. Bir yandan teklifler var ama Suudi Arabistan dışında kimse istediği parayı vermiyor. Fenerbahçe yönetimi 'Kalacak' dese de aslında içlerinden geçen şu: "Kendi gitse de biz de rahatlasak." Ali Koç, "Mourinho kalacak" diyerek stratejik olarak büyük bir hata yaptı. Oysa "Sezon sonu durumuna bakacağız" deseydi, bugün yine bu büyük fırtına kopmazdı.

SONUÇ: Fenerbahçe'de seçim öyle ya da böyle olacak. Ali Koç aday olup seçilirse herkes susar. Ama yeni bir başkan ve yönetim gelirse tepkiler diner. Seçim olmaz, transfer ve yıldız isimler ile yeni bir hoca gelirse fırtına bir süre durulur.