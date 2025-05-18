Mahmut Uslu'dan imza açıklaması! "Ali Koç yanlış yapmış"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un olağanüstü seçimli genel kurul kararı almasının ardından eski yöneticilerden Mahmut Uslu'dan flaş bir açıklama geldi.
Eylül ayındaki seçim kararına tepki gösteren Uslu, imza kampanyasına destek vereceğini ifade etti.
Mahmut Uslu'nun açıklamaları şu şekilde:
"Fenerbahçe tarihinde başarısız geçen sezondan 4 ay sonra kongre kararı alma tarihte görülmemiştir. Ali Koç, kongre kararı almazsa perşembe günü imza vereceğimi yaptığım basın toplantısında söylemiştim. Bu açıklama üzerine imzamı salı günü vereceğim. Bu vesileyle bir an önce imza toplanması ve en çabuk şekilde olağanüstü kongre kararı alınması düşüncesindeyim.
Diğer yandan dün akşam (cumartesi) Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nde gerçekleşen vahim olaydan duyduğum rahatsızlığı ve başkan Emrah Tünay'ın yanında olduğumu kamuoyunun bilgisine sunarım."
"ALİ KOÇ YANLIŞ YAPMIŞ"
Mahmut Uslu ayrıca, dün gündeme gelen iddialara yönelik ise, "Emrah'ı aradım, yalnız olmadığını söyledim. Hiçbir Fenerbahçeliye bu yapılmaz. Ali Koç yanlış yapmış" dedi. (CNN)
NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Başkanı Emrah Tünay, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un derneğe gelerek kendisini tehdit ettiği iddiasında bulunmuştu.
Fenerbahçe Kulübü'nden de konuya ilişkin olarak, "Başkanımız Sayın Ali Y. Koç ve yöneticilerimizin, stadyumumuzun karşısında bulunan Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ne gerçekleştirdiği ziyaretin, kamuoyuna "baskın" olarak yansıtılması üzerine dün akşam bir açıklama yapmıştık. Ancak bugün, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Başkanı Emrah Tünay'ın konuyla ilgili olarak yaptığı manipülatif açıklama nedeniyle kamuoyunu yeniden bilgilendirme gereği doğmuştur.
Öncelikle belirtmek isteriz ki; kamuoyunu yanıltmaya ve Kulüp Başkanımızı hedef göstermeye yönelik bu iddiaların gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Sayın Başkanımızın söz konusu ziyareti; son derece sakin, açık ve şeffaf bir şekilde, herhangi bir provokasyona mahal verilmeden gerçekleşmiştir. Ziyaret esnasında hiçbir olumsuzluk yaşanmamış, hatta Emrah Tünay ve beraberindeki yöneticiler Başkanımızı dernek binasının kapısına kadar uğurlayarak yolcu etmiştir.
Ziyaret sırasında, tarafımıza; noter huzurunda alınması gereken bazı imzaların noter bulunmadığı anlarda alındığı ve sonrasında tasdik ettirildiği yönünde ulaşan bilgiler Emrah Tünay ile paylaşılmıştır. Başkanımız, bu iddiaların doğru olması durumunda bunun açıkça hukuksuz bir işlem olduğunu, tespit edilmesi halinde hem ilgili noter hem de buna aracılık eden şahısların hukuk önünde hesap vermek zorunda kalacağını ifade etmiştir.
Kulübümüze ulaşan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile de paylaşılan bilgilere göre, maç öncesinde Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği önünde provokatif eylemler planlandığı, ayrıca kulübümüz yönetimini protesto etmeye hazırlanan bazı gruplara yönelik saldırı girişimlerinin yaşanabileceğine dair ciddi duyumlar alınmıştır. Bu bilgiler de Emrah Tünay ile paylaşılmıştır. Bunların dışında gündeme getirilen tüm iddialar asılsız, temelsiz ve gerçeği yansıtmamaktadır.
Görev süresi boyunca kulübümüzün hiçbir sürecinde yer almayan ve destek sağlamayan bir derneğin, bugün Kulüp Başkanımızın ziyaretini çarpıtması ve kendilerinin daha önce hiç ziyaret edilmediğinin de vurgulanması son derece ironik, hatta trajikomiktir." açıklaması yapılmıştı.