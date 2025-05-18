Mourinho'dan Eyüpspor maçı sonrası olay yaratacak sözler: "Ben de bugünkü maça gelmezdim"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 2-1 yendi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

Taraftarın maça gelmemesine değinen Mourinho, "Stattaki atmosfer değişti, bunu normal karşılıyorum. Bir taraftar için bu tarz maçların nasıl bir motivasyonu olur ki? Çünkü sıralamadaki yeri değiştirmeyecek. Bir taraftar olsam ben de bugünkü maça gelmezdim." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertli kulübün seçime gitme kararı hakkında ise "Sezonu en yüksek puanla bitirmek için çalıştık ve kazandık. Bunun dışındaki her şeyin dışında kaldım." dedi. (beIN SPORTS)