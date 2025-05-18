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Giriş Tarihi: 18.5.2025 22:27

Okan Buruk'tan şampiyonluk sonrası ilk sözler!

Trendyol Süper Lig'de son 2 haftaya 8 puan farkla önde giren sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluğunu ilan etti. Ligde açık ara şampiyonluk sayısında önde olan Galatasaray, bu sezon da ipi göğüsleyerek 25. kez mutlu sona ulaştı. Maçın ardından teknik direktör Okan Buruk şampiyonluk için dikkat çeken sözler söyledi.

Okan Buruk’tan şampiyonluk sonrası ilk sözler!

Trendyol Süper Lig'de son 2 haftaya 8 puan farkla önde giren sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluğunu ilan etti.

GALATASARAY'DAN BİR İLK

Ligde açık ara şampiyonluk sayısında önde olan Galatasaray, bu sezon da ipi göğüsleyerek 25. kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, formasına 5. yıldızı takan ilk takım oldu.

OKAN BURUK'TAN ŞAMPİYONLUK SONRASI İLK SÖZLER

Galatasaray ile üst üste üçüncü kez şampiyonluk yaşayan teknik direktör Okan Buruk maç sonrası dikkat çeken sözler söyledi. İşte Okan Buruk'un sözleri...

"İLK İKİ SENE LOKOMOTİF ICARDI'YDİ, BU SENE OSIMHEN"

Galatasaray'da iki kupa kazanmak inanılmaz mutluluk ve gurur. Taraftarın yüzündeki mutluluğu görmek çok büyük keyif. Galatasaray taraftarının sokakta göğsünü gere gere gezmesi, Galatasaray'ın yeni taraftarlar, yeni üyeler kazanması; son üç senede çok büyük taraftar kitlesi de kazandık. Burada oyuncuların çok büyük payı var. İlk iki sene lokomotif Icardi'ydi. Bu sene ise Osimhen oldu.

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Okan Buruk'tan şampiyonluk sonrası ilk sözler!
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