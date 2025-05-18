Okan Buruk’tan şampiyonluk sonrası ilk sözler!

"İLK İKİ SENE LOKOMOTİF ICARDI'YDİ, BU SENE OSIMHEN"

Galatasaray'da iki kupa kazanmak inanılmaz mutluluk ve gurur. Taraftarın yüzündeki mutluluğu görmek çok büyük keyif. Galatasaray taraftarının sokakta göğsünü gere gere gezmesi, Galatasaray'ın yeni taraftarlar, yeni üyeler kazanması; son üç senede çok büyük taraftar kitlesi de kazandık. Burada oyuncuların çok büyük payı var. İlk iki sene lokomotif Icardi'ydi. Bu sene ise Osimhen oldu.