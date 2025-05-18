Osimhen’den şampiyonluk sonrası geleceğiyle ilgili flaş açıklama!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi sarı kırmızılı takım 3-0 kazandı ve bitime 2 hafta kala şampiyon oldu.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, takımdaki geleceğiyle ilgili soruya cevap verdi.

"ANIN TADINI ÇIKARIYORUM"

Osimhen, "Çok mutluyum. Galatasaray tarihine geçmek muhteşem bir duygu. Şu an için önümüzdeki sezon ne olacak bilmiyorum, geleceği düşünmeyip anın tadını çıkarıyorum." dedi. (beIN SPORTS)