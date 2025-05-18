Süper Lig’de Avrupa yarışı! Alanyaspor-Beşiktaş, Samsunspor-Sivasspor 11’leri belli oldu...

Trendyol Süper Lig'de 36. haftadaki tüm maçlar aynı saatte oynanacak. Avrupa yarışı kızışırken, Beşiktaş ve Samsunspor, 3.lük koltuğuna oturmak istiyor.

4 maçında 3 galibiyet 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, bitime 3 maç kala 58 puanla 3. sırada yer alıyor. Kötü gidişatına son iki haftada dur diyen Samsunspor ise 57 puanla 4. sırada bulunuyor.

Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Samsunspor ise sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Avrupa yarışını ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren iki karşılaşmada 11'ler belli oldu.

ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ 11'LER

Alanyaspor XI: Ertuğrul, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Yusuf, Richard, Janvier, Fatih, Cordova, Hwang, Sporar

Beşiktaş XI: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Amir, Rafa Silva, Joao Mario, Rashica, Mustafa, Immobile

SAMSUNSPOR-SİVASSPOR 11'LER

Samsunspor XI: Okan, Satka, Rick, Bola, Zeki, Ntcham, Bennaser, Carlo, Emre Kingsley, Dimata

Sivasspor XI: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Uğur Çiftçi, Charisis, Moutoussamy, Efkan, Rodrigues, Simic, Koita