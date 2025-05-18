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Giriş Tarihi: 18.5.2025 19:12 Son Güncelleme: 18.5.2025 19:18

Trabzonspor, Bodrum FK karşısında!

Trendyol Süper Lig'de 36. hafta heyecanı devam ediyor. Trabzonspor, küme düşme mücadelesi veren Bodrum Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı oynanıyor...

Trabzonspor, Bodrum FK karşısında!
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşıyor.

Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetiyor.

Türkiye Kupası finalinde Gaziantep'te Galatasaray'a 3-0 kaybeden bordo-mavililer, ligde 12 galibiyet, 10 beraberlik, 11 mağlubiyet sonucunda 46 puanla 8. sırada yer alıyor.

33 puanla 17. sırada yer alan Ege temsilcisi ise ligde kalma savaşı veriyor.

CANLI ANLATIM: BODRUM FK 1-0 TRABZONSPOR

GOLLER: 12' Taylan

İLK 11'LER

Bodrum FK XI: Diogo Sousa, Üzeyir, Ajeti, Herelle, Ali, Cenk, Fredy, Taylan, Ahmet, Gökdeniz, Bardhi

Trabzonspor XI: Taha, Malherio, Salih, Okay, Arif, Lundstram, Ozan, Zubkov, Cham, Nwakaeme, Draguş

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Trabzonspor, Bodrum FK karşısında!
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