Trabzonspor, Bodrum FK karşısında!

Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetiyor.
Türkiye Kupası finalinde Gaziantep'te Galatasaray'a 3-0 kaybeden bordo-mavililer, ligde 12 galibiyet, 10 beraberlik, 11 mağlubiyet sonucunda 46 puanla 8. sırada yer alıyor.
33 puanla 17. sırada yer alan Ege temsilcisi ise ligde kalma savaşı veriyor.
CANLI ANLATIM: BODRUM FK 1-0 TRABZONSPOR
GOLLER: 12' Taylan
İLK 11'LER
Bodrum FK XI: Diogo Sousa, Üzeyir, Ajeti, Herelle, Ali, Cenk, Fredy, Taylan, Ahmet, Gökdeniz, Bardhi
Trabzonspor XI: Taha, Malherio, Salih, Okay, Arif, Lundstram, Ozan, Zubkov, Cham, Nwakaeme, Draguş